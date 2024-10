En marxa la campanya de vacunació contra la grip i la COVID-19 a l’Alt Pirineu i Aran

Vacunació a Tremp, aquest dilluns (Govern.cat)

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha començat, aquest dilluns, la campanya de vacunació per a protegir i immunitzar la ciutadania davant els virus de la grip i la COVID-19, especialment aquella població que té més risc de patir complicacions de salut i de transmetre la malaltia a persones vulnerables. És per això que la campanya posa èmfasi en la població d’entre 60 i 80 anys i en les persones amb condicions de risc menors de 60 anys, a més dels infants entre 6 mesos i 5 anys, que es vacunaran únicament de la grip.

L’objectiu és assolir una cobertura del 75% per a les persones a partir dels 60 anys, les que tenen condicions de risc i el personal sanitari, una cobertura del 60% en les dones embarassades i augmentar la cobertura en els infants. La campanya anterior, la cobertura de la grip en les persones majors de 60 anys va ser del 52% a Lleida i del 49% a l’Alt Pirineu i Aran.

Per a aquesta campanya, s’han previst inicialment 90.000 dosis de les dues vacunes a Lleida i 18.000 a la regió pirinenca, tot i que es tracta d’una xifra inicial, perquè l’objectiu és vacunar al màxim de població possible, augmentant les cobertures de les campanyes anteriors.

El dia 23 de setembre es va iniciar la primera fase de la vacunació, dirigida a les persones que viuen en residències, persones de 80 anys o més i les dones embarassades. A data d’avui, pràcticament tots els residents de centres de gent gran de les dues regions sanitàries han rebut ja la immunització. Així, hores d’ara ja hi ha un 6% de població de més de 60 anys de la Plana i el Pirineu vacunada de la grip i un 5%, de la COVID-19.





On es pot vacunar cada persona

Com cada any, les vacunes s’administren principalment als centres d’atenció primària (CAP), sempre amb cita prèvia. A més, a Lleida ciutat s’ha habilitat un punt de vacunació sense cita prèvia a l’avinguda Garrigues, 21, per a facilitar encara més l’accessibilitat a la vacunació dels ciutadans. L’horari del punt serà de dilluns a divendres, de 9 h a 10 h, i els dijous també de 15 h a 16 h.

La vacunació al CAP de referència sempre es realitza amb cita prèvia. Per tal de demanar dia i hora per a les vacunes cal sol·licitar-ho a través de La Meva Salut, preferentment, a l’apartat de ‘Cites’, clicant a ‘Cites i consultes d’atenció primària’ i triant l’opció ‘Vacunació’. La cita prèvia també es pot demanar al web de programació citasalut.gencat.cat/ o bé acudint directament al CAP.

Cal destacar que el període prioritari de la vacunació és durant la tardor i fins a finals de desembre. Tot i això, i com altres anys, les vacunes contra la grip i la COVID-19 estaran disponibles fins que finalitzi la temporada estacional, és a dir, fins a finals de març de 2025.

Una altra novetat d’aquest any és que es comptarà amb la participació dels farmacèutics i farmacèutiques per a contribuir a incrementar la cobertura vacunal en persones majors de 60 anys. Gràcies a la seva accessibilitat i proximitat, esdevenen agents de salut clau per a contribuir a promocionar la vacunació en aquesta població de risc. La Regió Sanitària Lleida compta amb 162 oficines de farmàcia, i la de l’Alt Pirineu i Aran, amb 40.





Més informació a https://canalsalut.gencat.cat/vacuna-tardor.