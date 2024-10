El BC Andorra vol fitxar a causa de la lesió de Shannon Evans

Shannon Evans en una imatge d’arxiu (BC Andorra)

El BC Andorra rastrejarà el mercat per a cobrir la lesió de Shannon Evans. Evans va patir un cop amb un company durant el partit contra el Leyma Corunya i la primera valoració apunta que té un dit trencat de la mà esquerra i que, possiblement, haurà de passar per la sala d’operacions. Aquest matí de dilluns se li han fet proves i en les properes hores tindran un diagnòstic clar, però sembla que estarà alguns mesos fora. Això obligarà el BC Andorra a buscar un base amb contracte temporal perquè Evans és una peça clau en l’esquema de Natxo Lezkano. Ferran Bassas i Rafa Luz hauran d’assumir galons els pròxims partits.

La baixa del base se suma a la de Sekou Doumbouya, que encara es recupera d’un esquinç al genoll. Qui sembla que no té res greu és Kuric. L’escorta va retirar-se per unes molèsties al gluti, però podria arribar per al partit contra el València d’aquest proper cap de setmana.