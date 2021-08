Emotiva rebuda del Cadí Canoë-Kayak a Doria i Vilarrubla per la participació als Jocs Olímpics

El Cadí Canoë-Kayak ha fet aquest diumenge una emotiva rebuda a Núria Vilarrubla i Mònica Dòria, membres de l’entitat urgellenca, en reconeixement pel seu debut en uns Jocs Olímpics, a Tòquio 2020. A l’acte hi van participar companys d’equip, familiars i amics que van voler donar-los la benvinguda tot just després d’arribar des del Japó.

Vilarrubla i Doria van ser rebudes a l’entrada del Parc Olímpic del Segre, on entrenen habitualment. Des d’allà van enfilar-se a una canoa doble que alguns membres del Cadí CK van portar a les espatlles pel mig d’un passadís format per embarcacions alçades, a banda i banda de la via d’accés a les instal·lacions. A la recepció, que s’havia anunciat poques hores abans per evitar aglomeracions, també hi van participar, entre d’altres, el president del club urgellenc, Marc Vicente, i el president d’honor de l’entitat, Josep Castellarnau, a més d’altres palistes que han participat en anteriors Jocs Olímpics i tècnics dels equips espanyol i andorrà d’eslàlom.

L’homenatge al recinte del Ràfting Parc es produïa tot just tres dies després que Núria Vilarrubla, seleccionada de l’equip espanyol, esdevingués la primera representant del Cadí CK que obté un diploma olímpic, gràcies a la 8a posició amb què va completar la final de la competició de C1 femení. De la seva part, Doria, representant l’equip d’Andorra, ha estat pionera a l’hora de competir en les dues categories, tant en K1 com en C1, en les quals ha estat semifinalista en tots dos casos, amb un 16è i un 11è lloc respectivament. De fet, la competició femenina de canoa individual s’incorporava enguany al programa olímpic i totes dues canoistes han format part d’aquesta històrica estrena.

Dijous passat al matí, membres del club urgellenc es van reunir a la Terrasseta del Ràfting Parc per seguir en directe la semifinal i la final de la competició de C1 femení, que es va completar amb la victòria de l’australiana Jessica Fox, una altra palista habitual a les competicions internacionals del Parc del Segre. Fox va aconseguir així la seva primera medalla d’or olímpica.