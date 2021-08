L’Agència Catalana de l’Habitatge cedeix dos nous pisos a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

Aquest dilluns al migdia s’ha celebrat a la sala d’actes del Consistori de la Seu d’Urgell l’entrega de les claus de dos nous pisos cedits per l’Agència Catalana de l’Habitatge a l’ajuntament de la ciutat.

Un cop signat el conveni que recull la cessió d’aquests dos habitatges a l’ajuntament de la Seu, Montserrat Segura, gestora de Proximitat de Lleida de l’Agència Catalana de l’Habitatge, ha fet entrega de les claus a l’alcalde de la capital alturgellenca Jordi Fàbrega. Amb la cessió d’aquests dos pisos, la Seu d’Urgell ja disposa de nou habitatges cedits per part de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

Jordi Fàbrega ha manifestat que “esperem que, durant aquest any, Hàbitat3 ens cedeixi entre cinc i sis habitatges més, i a hores d’ara estem redactant el projecte relatiu a la construcció dels pisos de l’edifici de Cal Pensament, gràcies al qual podríem disposar d’entre deu i dotze pisos més per destinar a lloguer social i assequible”. L’alcalde urgellenc remarca el fet que, tot i així, la demanda és important i, per això, des de la Regidoria d’Habitatge, amb el regidor Joan Gurrera al capdavant, es continua treballant per a poder disposar de més habitatges en el futur.