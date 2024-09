Els vuit esportistes de l’EEBE U19, a Xile, fins al 18 d’octubre

Els components del grup U19 de l’EEBE (FAE)

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) ha viatjat aquesta setmana a Corralco, a Xile, per a realitzar una estada de llarga durada. Dues esquiadores, Ainhoa Piccino i Isabella Pérez, i sis esquiadors, Salvador Cornella, Carlos Salinas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Perez i Eric Mitjana, formen part del grup EEBE U19 i de l’expedició andorrana que la completen Xavier Salarich com a responsable i Dídac González com a entrenador. El preparador físic, Ignasi Martorell, s’incorporarà uns dies més tard. L’estada es perllongarà fins el 18 d’octubre.

Segons ha explicat Salarich, els objectius a Xile serà aconseguir fer “un alt volum de treball per a seguir desenvolupant el pla i automatitzant moviments”. Es farà treball específic de velocitat, supergegant i descens, i treball amb cronòmetre “i situacions de competició en entrenament”. A més, l’equip tindrà un primer contacte amb la competició en totes les disciplines i en curses encara per determinar.

En aquest sentit, es buscarà obtenir punts FIS de cara a la temporada d’hivern, especialment amb els esportistes de 2008. Així mateix, per a l’equip és important també “establir hàbits d’estudi i optimització del temps”, ha informat Salarich. A més, durant els dies, a Xile, es fomentaran “sinèrgies amb l’equip nacional i altres equips estrangers que hi són allà”, segons el responsable de l’EEBE U19.

El grup U19 va iniciar les sessions físiques el passat 18 d’agost, després va viatjar uns dies a l’indoor de Peer (Bèlgica) a principis d’aquest mes de setembre per a esquiar i augmentar la intensitat. Ara, a Corralco, s’hi afegirà més feina per a tenir el millor inici de temporada possible.