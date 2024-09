L’Espai Ermengol de la Seu participa a l’Apropa Cultura presentant la seva experiència com a ‘museu social’

1a Trobada anual organitzada per Apropa Cultura (Aj. la Seu)

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha participat en la 1a Trobada anual organitzada per Apropa Cultura celebrada aquest matí de dijous al Teatre Municipal l’Escorxador de Lleida. En la seva intervenció, Anna López, coordinadora d’aquest espai museístic ha intervingut en l’apartat d’experiències inspiradores, concretament com a ‘museu social, un espai de transformació comunitària’.

En aquest apartat de la trobada, l’Espai Ermengol ha compartit la seva experiència amb el Festival Esbaiola’t per a explicar la creació de vincles a través de les arts escèniques) i amb l’Associació Argadini de Madrid per a donar a conèixer la figura de tècnic professional en auxiliar de cultura com a nova oportunitat d’inserció laboral.

Recordar que l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell és un dels equipaments que fan possible el programa Apropa Cultura, una porta a la inclusió.