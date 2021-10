Títol: Els volcans

Escriptor/a: GEIS, Patricia

Traducció: Lluïsa Moreno

Editorial: Combel

Pàgines: 14

Edat: a partir de 7 anys

El 2019, amb El sol i els planetes, Patricia Geis iniciava una nova col·lecció de llibres informatius, on un ús encertat del relat visual i de l’enginyeria del paper (amb la introducció d’encunys, llengüetes interactives, solapes o figures en 3D) endinsava els petits en els misteris de l’univers. Ara arriba el segon títol de la col·lecció, on l’autora explora el món dels volcans, i que novament requereix la interacció manual per poder accedir a tota la informació exposada.

Amb una estètica minimalista, una paleta de colors reduïda, una composició de la doble pàgina neta i tota una sèrie de mecanismes que el lector ha d’activar per comprendre el funcionament de les dorsals oceàniques, el funcionament d’una erupció volcànica o les diferents capes del planeta, entre d’altres, l’obra s’obre com una proposta de tints clàssics, on la sintètica i rigorosa informació textual es veu ampliada gràcies a la proposta gràfica.

Possiblement la geologia és una de les matèries que millor suporten les explicacions visuals. Geis ho sap aprofitar i desplega el seu enginy gràfic per construir una obra on tots els recursos estan a disposició de la divulgació, alhora que semblen també pensats per despertar la curiositat de l’infant i per respondre a l’espectacularitat d’alguns dels processos exposats. En aquest sentit, destaca la figura tridimensional d’un volcà en plena erupció que es desplega amb el pas de la pàgina.

Una obra que segueix l’estela del títol anterior, marca l’estil gràfic de la col·lecció i es proposa com una monografia que segur que interessarà els ulls i les mans dels petits investigadors, que es delecten amb llibres que es proposen no només com a expositius, sinó que també inciten a l’exploració.

Anna Juan / Clijcat / Faristol