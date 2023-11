Els socialdemòcrates volen saber per què no es vacuna els infants contra la bronquiolitis

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La consellera general socialdemòcrata i presidenta suplent del grup parlamentari, Susanna Vela, ha entrat una pregunta oral a Sindicatura adreçada al Govern sobre la bronquiolitis i la seva vacunació. En aquest sentit, Vela ha demanat a l’executiu conèixer quines són les raons per les quals el ministeri de Salut no ha inclòs aquesta vacuna en la pauta generalitzada pels infants.

La pregunta es formula arran dels recents casos detectats per bronquiolitis en infants menors de 2 anys, que ha suposat l’avís en escoles bressol per ser molt contagiós i que ha provocat que deu d’ells hagin estat ingressats –sis a l’hospital de Nostra Senyora de Meritxell i quatre que han estat traslladats a UCI pediàtriques de centres catalans- des del passat mes d’octubre.

La bronquiolitis és una infecció pulmonar que normalment ve causada pel Virus Sincicial Respiratori (VSR), que tapa el pas de l’aire provocant ofec al menor i que és habitual quan arriba l’època de fred i que actualment compta amb una vacuna que redueix les hospitalitzacions. És per aquest motiu, que des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata es demana per què no s’ha inclòs ja a la pauta de vacunació dels infants d’Andorra.