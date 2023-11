1.220 electors podran votar a la parròquia de Canillo el 17D

Vista de Canillo. Foto: Comú de Canillo.

Segons dades facilitades pel Comú de Canillo, seran finalment 1.220 electors els que podran exercir el seu dret a vot, a la parròquia, en les properes eleccions comunals que se celebraran el diumenge, dia 17 de desembre d’aquest any 2023.

Com a dades a recordar, en els anteriors comicis comunals de fa quatre anys -2019- el cens era de 1.050 electors. Pel que fa a les persones que hi havia censades a la parròquia de Canillo, per a les últimes eleccions generals del passat mes d’abril, la xifra era de 1.199, mentre que a les generals de 2019 n’eren 1.003.