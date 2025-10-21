64,5 milions d’euros recaptats en impostos durant el segon trimestre de l’any

L’impost general indirecte (IGI) i pel que fa a les autoliquidacions d’aquest impost, la base repercutit ha estat de 2.131,50 milions d’euros el segon trimestre de 2025, el +9,2% respecte el període homòleg de l’any anterior, i la quota repercutit ha estat de 84,93 milions d’euros, el +10,4% respecte el mateix període de l’any anterior. La base suportat ha estat de 1.565,82 milions d’euros, el +2,3% respecte el segon trimestre de 2024. Pel que fa a la quota suportat, aquesta ha estat de 65,21 milions d’euros, el que ha suposat una variació interanual del +4,0%. Tenint en compte la totalitat de l’IGI recaptat, que inclou tant l’IGI interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, aquest ha estat de 46,50 milions d’euros.
L’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), aquest s’aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents. El segon trimestre de 2025, aquest impost ha generat una base de tributació de 35,07 milions d’euros, el +23,0% respecte el mateix període de l’any anterior. La quota de liquidació ha estat de 2,00 milions d’euros.
L’impost de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 3,33 milions d’euros el segon trimestre de 2025, el +44,0% respecte el mateix període de l’any anterior. En relació a la liquidació de plusvàlues, aquestes han estat de 9,26 milions d’euros, amb una variació interanual del +107,9%.
L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) grava la renda obtinguda per les persones físiques que tinguin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Es tracta d’un impost de freqüència anual. Des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en un +3,0% passant de 26.254 a 27.033 declaracions, pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023.
De la mateixa manera la base de tributació general de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023, entre les dues publicacions, ha augmentat en +1,8% passant de 1.234,32 milions d’euros a 1.256,75 milions d’euros.
En relació a la base de liquidació general de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023, entre les dues publicacions, s’ha incrementat en +0,8% passant de 646,20 milions d’euros a 651,40 milions d’euros. I pel que fa a la quota de liquidació de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023, entre les dues publicacions, s’ha incrementat en +0,6% passant de 56,67 milions d’euros a 57,00 milions d’euros.
L’impost sobre societats (IS) grava la renda de les persones jurídiques. Es tracta d’un impost de freqüència anual. Des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en +1,1% passant de 9.845 a 9.954 declaracions, pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023. En relació a la base de tributació positiva, entre les dues publicacions, ha disminuït en un -0,6% passant de 1.428,42 milions d’euros a 1.419,45 milions d’euros pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023.
D’una altra banda, pel que fa als casos on la base de tributació ha estat negativa, entre les dues publicacions, s’ha passat de -260,14 milions d’euros a -258,68 milions, un -0,6%. I pel que fa a la quota de liquidació de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023, entre les dues publicacions, ha disminuït en -0,8% passant de 95,81 milions d’euros a 95,07 milions d’euros.
Finalment, l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària ha recaptat 3,44 milions d’euros el segon trimestre de 2025.