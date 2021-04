Els smart TV actuals

Un smart TV identifica als televisors que compten amb connexió a Internet i un sistema operatiu amb serveis a través d’aplicacions com les de les plataformes de streaming, jocs, navegació, etc.

L’HDR10+

El sistema High Dynamic Range (Alt rang dinàmic) proporciona imatges més brillants, negres més profunds i més gamma de colors que la imatge 4K. I el més important: si el model té HDR10 (sense +) es pot actualitzar sense canviar l’aparell.

El so

La carrera per fer televisors més fins, malgrat l’evolució de tecnologies d’àudio com Dolby Atmos, representa un repte per als fabricants. Amb el poc espai que hi ha, aconseguir un àudio de qualitat és cada cop més difícil. Si ens agrada l’alta fidelitat, és millor comptar amb una bona barra de so o un sistema 5.1 o 7.1, o integrar la barra de so a la base del televisor.

Sistema operatiu

Fabricants com LG i Samsung aposten per sistemes operatius exclusius (WebOS i Tizen, respectivament), però la majoria de marques confien en Android TV com el programari per als seus televisors. Això resta personalització als models, però, a canvi, els fa guanyar en prestacions i versatilitat. A més, garanteix la presència de Google Assistant per al control per veu i la connexió amb la resta de dispositius compatibles.