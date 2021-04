Aquest vídeo de XpressTv denuncia una sèrie de tècniques que es fan servir per a servir-nos menys quantitat de la que imaginem quan adquirim un producte, pràctiques il·legals d’engreix o diferents maneres que tenen alguns comerciants de ‘colar-nos’ alguna cosa.

Tot i això, cal dir que no tots els comerciants les utilitzen i per molt que aquí s’il·lustri no són pràctiques habituals.

Malgrat això, si llegim algun dels més de 7.000 comentaris, veurem que hi ha moltes maneres de fer-nos passar ‘gat per llebre’.

També cal dir que hi ha més 270.000 persones que els ha agradat el vídeo peò uns 7.000 que no dels més d’11 milions que l’han visualitzat.