L’Associació de Discapacitats Visuals i Auditius, present a la Fira de Sant Jordi de la plaça del Poble

L’Associació de Discapacitats Visuals i Auditius d’Andorra (ADVAA) serà present a la Fira de Sant Jordi de la plaça del Poble d’Andorra la Vella demà divendres 23 d’abril.

El president Marc Latorre, la vicepresidenta Alèxia Vallès i altres membres de l’entitat, estaran a l’estand carregats d’il·lusió per celebrar la diada i compartir amb la població alguns dels aspectes de les discapacitats que representen i respondre dubtes.

A l’estand hi haurà tríptics informatius sobre la creació i l’objectiu social de l’associació i formularis per fer-se socis o col·laboradors de l’ADVAA. També es podran reservar mascaretes transparents, que l’associació ha de rebre ben aviat.

Tots els diners recaptats de la venda de roses, punts de llibre i donacions, aniran destinats a futurs projectes com el Campus inclusiu per sensibilitzar a la població que estan preparant per aquest estiu.