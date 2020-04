La reunió de la ministra de Funció Pública amb els sindicats de l’administració ha estat molt ben valorada per part d’aquests. Des del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) lamenten l’actitud de l’USdA i l’ABA, que van anunciar l’oposició a cap rebaixa salarial, un possibilitat que segons el Sipaag en cap moment es va tractar.

Discrepàncies sobre el contingut de la trobada telemàtica que aquesta setmana ha mantingut la ministra de Funció Pública, Judith Pallarès, amb els sindicats i associacions de funcionaris de l’administració. Des del Sipaag no entenen la postura de l’ABA i l’USdA, que a través d’un comunicat van deixar clar que són contraris a qualsevol mena de rebaixa salarial.

Aquest tema, segons el president del Sipaag, Lluís Anguita, ni tan sols es va plantejar durant la trobada.”En cap moment s’ha parlat de retallar sous. Al contrari, ha quedat clar que aquesta situació no es donaria”, ha assenyalat.

A més, s’ha mostrat dur amb tots dos. “L’USdA no era a la reunió i ABA sembla que no ha estat a la mateixa que nosaltres”, ha comentat.

Tant el Sipaag com el SPA, un dels dos sindicats del personal de la presó, han destacat el tarannà dialogant de la ministra de Funció Pública i sobretot que s’han obert un diàleg sense cap línia vermella.

L’objectiu és que cada sindicat presenti aquesta setmana propostes que puguin aportar un estalvi de despeses en el marc de les seves àrees, ha assegurat Anguita. “Hem quedat que d’aquí dos tres dies li podriem presentar el que els sindicats creiem on es pot recuperar algo de diners”.

Tant la ministra de Funció Pública com el titular de Presidència i Economia han deixat clar les darreres hores que no hi ha entre els projectes del Govern cap mesura que afecti el poder adquisitiu dels funcionaris.