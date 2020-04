El Govern preveu que entre dijous i divendres entri en vigor el permís per sortir als carrers per passejar i fer exercici físic. Ha assegurat que s’està enllestint el protocol i ben aviat es publicarà. Les excepcions al confinament s’aniran implementant depenent de l’evolució de la pandèmia. No obstant això, el ministre de Salut demana continuar amb la responsabilitat i la solidaritat per evitar un rebrot.

A causa del comportament de la pandèmia i l’aplanament de la corba de contagis, es començaran a cedir excepcions al confinament total. Tal com ja s’ha anunciat, es començarà amb passejos unes hores a la setmana. El ministre de Salut ha explicat que s’està enllestint el protocol i que aviat es publicarà al BOPA. La intenció del Govern és iniciar aquests permisos entre dijous i divendres.

“Seguirem confinats i no posarem dates perquè les dates les posarà l’estat de la pandèmia. A cada moment l’alerta sanitària és la que ens anirà dient si podem o no començar el desconfianment.” Si la situació evoluciona favorablement, s’aniran implementant més excepcions al confinament. Tot plegat, seguint criteris epidemiològics i de prudència.

A partir d’aquesta setmana es permetrà que aquelles persones que visquin en edificis amb nombre parells surtin els dies parells i aquelles que resideixin en domicilis senars ho podran fer els dies senars. Aquells habitatges que no tinguin cap número, es tindrà en compte el nom de la casa i l’abecedari (de la A a la M com si fossin números parells i de la M a la Z com si fossin números senars).

S’han establert franges horàries depenent dels grups d’edat. “Les persones més vulnerables i majors 70 anys podran sortir de 12 a 14h i podran fer servir el mobiliari urbà. De 6 a 9h i de 19 a 21h es podrà sortir a córrer o caminar de forma ràpida“, ha avançat el ministre aclarint que no es permetrà sortir amb bicicleta ni fer esports de risc. Tampoc agafar el vehicle per desplaçar-se.

La resta d’hores del dia es distribuiran entre l’altra part de la població de forma ordenada, “una hora cadascú en dies alterns per a les persones que vulguin sortir soles o acompanyades de la seva família”.

La gent gran podrà fer ús de mobiliari urbà, ja que els comuns han preparat una estratègia d’esterilització dels espais. De fet, els comuns decidiran quins seran els que es puguin obrir. També han proposat el disseny de circuits per evitar al màxim la interacció entre persones. El ministre de Salut ha assegurat que les altes concentracions s’evitaran, ja que tots els ciutadans no sortiran cada dia ni en la mateixa franja horària. D’aquesta manera, Joan Martínez Benazet ha explicat que cal mantenir la responsabilitat, el civisme i la disciplina per evitar un rebrot i no tornar a endurir les mesures de confinament. Ha afegit que el virus encara està entre nosaltres i que el recorregut per combatre’l serà llarg.