“Els secrets dels AMMIS” es presenta aquest dijous a la Massana

Coberta del llibre “Els secrets dels AMMIS”

L’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA) ha publicat el nou llibre “El secret dels AMMIS”, que es presentarà, oficialment, aquest dijous, a les 19 hores, al Teatre de les Fontetes de la Massana. La publicació estarà a la venda a les llibreries del Principat a partir del divendres, dia 19 d’abril. Aquest llibre, de 80 pàgines, és una història sobre l’empatia, la diversitat i les fortaleses de tothom.

L’acte serà presentat per la periodista Laura Cugat i comptarà amb la participació dels autors Núria Pablos, Tomàs Navarro i Meritxell Benito; il·lustrador Jordi Planellas i de Joan Martínez Benazet que ha prologat del llibre. Actuaran la Jove Companyia Nacional de Dansa, Alba Sánchez i el Cor de Rock d’Encamp.

Per al dia de Sant Jordi, a la plaça del Poble, a Andorra la Vella, els autors i l’il·lustrador signaran el llibre, de les 13:00 a les 14:00 hores.

També per al dimarts, dia 23, però a la tarda, de les 18:00 a 19:30 hores, s’ha programat a l’illa Carlemany la trobada dels nens i nenes AMMIS protagonistes del llibre amb els autors, l’il·lustrador i la presència d’un acompanyant molt especial que dona suport al projecte: el Brut, la mascota del BC Andorra.





Sinopsi

Els AMMIS, són nens i nenes que pateixen una malaltia minoritària. En el seu dia a dia s’enfronten a situacions difícils de gestionar tant pels condicionants de la malaltia com perquè a vegades els altres poden no entendre’ls o no tenir en compte les seves necessitats.

Per tal de poder adquirir competències i ensenyar als altres com han de ser més empàtics i interaccionar amb la diversitat assisteixen al CTA, el centre de tecnificació d’AMMIS.

Allà amb l’ajuda d’en Forti, el mestre del centre, i el seu ajudant Mpatik descobreixen que tenen superpoders i quins són. Veuen que cadascú té diferents superpoders com són la perseverança, el valor, el control de la ira, la flexibilitat, la capacitat d’adaptació…

Al llarg de la història es van plantejant les diferents situacions que treballen l’empatia amb les persones afectades per una malaltia minoritària, i els superpoders dels AMMIS com són; la perseverança, el valor, el control de la ira, la capacitat d’adaptació, la por a la soledat i a sentir-se diferent, la gestió de les emocions, el fet de sentir-se diferent, etc.

A l’esferoteca, la gran sala del centre de tecnificació, plena d’esferes de colors, aniran aprenent, amb l’ajuda d’en Forti i l’Mpàtik, i amb les històries de nens i nenes com ells, com gestionar les situacions diàries, les seves emocions i sobretot com ajudar a la societat a gestionar que tots som diferents i tots som extraordinaris.





Objectius

Un conte com “El secret dels AMMIS” vol venir a recordar que les persones es necessiten les unes amb les altres i que, a vegades, les coses són tan fàcils com entendre la diferència i posar-se en el lloc de l’altre, perquè s’obri tot un univers de possibilitats:

Visibilitzar les malalties minoritàries tot incidint en el fet que aquestes condicionen la qualitat de vida de les persones afectades i també de les seves famílies.





tot incidint en el fet que aquestes condicionen la qualitat de vida de les persones afectades i també de les seves famílies. Sensibilitzar a través del conte per a potenciar la inclusió en tots els àmbits de les persones afectades i conscienciar a la societat de la importància de la diversitat i el respecte.





per a potenciar la inclusió en tots els àmbits de les persones afectades i de la importància de la diversitat i el respecte. Empoderar i oferir recursos educatius per als infants afectats per malalties minoritàries i els seus familiars.





per als infants afectats per malalties minoritàries i els seus familiars. Oferir recursos als diferents agents educatius per a treballar temes tan importants com l’empatia, l’atenció a la diversitat, el tracte amb el grup d’iguals on tots són diferents, les fortaleses de cadascú i la gestió de les emocions. Tot incidint en el fet que, tothom, en algun moment, pot ser diferent dels altres i s’ha de saber-ho afrontar.





per a treballar temes tan importants com l’empatia, l’atenció a la diversitat, el tracte amb el grup d’iguals on tots són diferents, les fortaleses de cadascú i la gestió de les emocions. Tot incidint en el fet que, tothom, en algun moment, pot ser diferent dels altres i s’ha de saber-ho afrontar. Fer del conte una eina educativa per a treballar les malalties minoritàries a l’escola, tot incidint en aspectes com la inclusió a l’aula, la discapacitat, els prejudicis, les malalties, el respecte per la diferència, l’empatia, la resiliència, les fortaleses…





Característiques del conte

“El secret dels AMMIS” és un conte i també un material educatiu. Aquests són els seus punts a destacar:

El conte es podrà adquirir sol o en una bossa acompanyat del nino-protagonista del conte.

El nino anirà acompanyat del seu propi material didàctic per a treballar les emocions que es desenvoluparà amb l’ajut d’i&i serveis de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, fomentant així la inclusió laboral de diferents col·lectius.

El conte s’acompanyarà d’un dossier didàctic amb recursos i suggeriments d’activitats per als pares per a poder treballar els continguts en família. També hi haurà un QR on aquesta informació s’anirà actualitzant.

S’ha volgut facilitar la inclusió real i, per tant, el conte utilitza una lletra de fàcil entesa per a usuaris amb problemes de atenció i comprensió.

Existeix també una versió auditiva del conte que es podrà escoltar a través de la pàgina web d’AMMA perquè les persones amb discapacitat visual puguin també gaudir d’ell. En el llibre s’adjunta un QR, degudament posicionat i senyalitzat amb relleu per a accedir-hi.

És un projecte desenvolupat íntegrament a Andorra, pioner al país. Creat per professionals reconeguts i on s’ha posat especial èmfasi en el disseny pedagògic que sigui un material útil per a la societat.

Entre tots #SOMVISIBLES





Destinataris del conte

Aquest primer conte de “El secret dels AMMIS” està destinat a famílies amb infants a partir dels 5-6 anys.





Comercialització

El conte es podrà trobar a les següents llibreries d’Andorra:

Llibreria Idees

Fnac Pyrenées

La Trenca

La Llibreria

El Món de Paper

I també a la pàgina web de l’AMMA





Autors

Núria Pablos

Educadora social, psicòloga i autora de l’editorial Planeta. Especialista en educació i benestar emocional. Dissenya materials didàctics i de sensibilització per empreses, institucions, associacions i escoles. Afectada de malalties minoritàries.

Tomàs Navarro

Psicòleg, psicopedagog i escriptor, autor de 9 llibres traduïts a més de 40 idiomes. Referent editorial en la difusió de la psicologia i l’educació. Columnista habitual en diversos mitjans de comunicació. Assessora empreses per a millorar el benestar emocional dels seus treballadors i fa xerrades per diferents països.

Txell Benito

Pedagoga. Experta en educació infantil. Afectada per una malaltia minoritària. Secretària de l’AMMA.

Jordi Planellas

Il·lustrador, dibuixant de còmic i ninotaire des del 2007. Treballa pel món del còmic, la publicitat, jocs de taula, llibres tant infantils com adults i cada dia amb l’acudit en un diari del país.