Medi Ambient impulsa millores a les estacions depuradores d’aigües residuals del Pas de la Casa i de Canillo

Per a la millora de les depuradores es destinaran més de 145.000 euros (SFG)

El Govern ha adjudicat dur a terme diverses millores a les estacions depuradores d’aigües residuals ubicades al Pas de la Casa i a Canillo. En total el Govern hi destina una partida pressupostària de 145.266,28 euros amb l’objectiu d’augmentar la fiabilitat del procés i assegurar la conservació de les instal·lacions de tractament d’aigües residuals.

L’EDAR del Pas de la Casa és la més antiga i, per tant, es considera escaient invertir en renovacions i millores a la instal·lació per a garantir el seu correcte funcionament. Entre els anys 2021 i 2023 es va adjudicar la substitució de totes les vàlvules pneumàtiques i dels actuadors pneumàtics corresponents als 5 biofors de primera etapa. Ara, amb la nova adjudicació, es vol refer el sistema pneumàtic dels 4 biofors de segona etapa que quedaven pendents, i així completar la renovació total del sistema pneumàtic. Així mateix, pel que fa a l’EDAR Nord Oriental, Canillo, el Govern hi farà millores per a la protecció de les bombes dosificadores de Sulfat Alumina.

L’adjudicació s’ha fet a la UTE OMS – SACEDE – STREICH – TECNISA, en el marc del contracte de la concessió del servei públic.