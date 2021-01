Els residents catalans podran demanar el vot a les eleccions catalanes fins el 26 de gener

La Junta Electoral Central ha comunicat aquest divendres al matí l’acceptació de la sol·licitud feta dimecres pel conseller de la Generalitat de Catalunya Bernat Solé per ampliar el termini de sol·licitud de vot per als ciutadans residents a l’exterior. D’aquesta manera, s’amplia fins al 26 de gener el termini per sol·licitar el vot tant per als electors CERA com ERTA, els mateixos dies que s’han perdut a causa de la interlocutòria del TSJC sobre les eleccions al Parlament. En la carta de Solé adreçada a la JEC, el conseller català argumentava que el termini de sol·licitud de vot per als electors a l’exterior “no s’havia pogut aplicar de forma efectiva”.

D’aquesta manera, els catalans i catalanes residents a l’exterior, entre els quals els que viuen a Andorra, tenen encara quatres dies de marge per sol·licitar el vot per a aquestes eleccions, a causa del sistema de vot pregat. Amb la introducció del vot pregat, la participació de la ciutadania resident a l’exterior s’ha reduït de forma notable, passant del 30% a menys d’un 6%, de mitjana, indica la Generalitat de Catalunya en un comunicat.

S’amplien també els terminis de votació per als electors CERA

En la resolució, la JEC també ha acceptat ampliar el termini de votació per als electors residents permanentment a l’estranger (CERA). En concret, el vot en urna que s’haurà de dipositar personalment a les ambaixades o consolats s’amplia fins al 14 de febrer a les 20:00h (hora de la península, coincidint amb el tancament dels col·legis electorals). Pel que fa a l’altra opció per tramitar-ho, el vot per correu certificat, els electors CERA ho podrà efectuar fins al 13 de febrer.