Dos nous casos de violència de gènere aquest dilluns

Un home sent emmanillat (Pexel)

La Policia va detenir ahir dilluns dos individus com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral per violència de gènere. Els dos arrestos es van efectuar a Andorra la Vella amb poques hores de diferència. La primera intervenció de la Policia va ser al vespre, quan va detenir un home, de 53 anys, que hauria agredit la parella al domicili on viuen.

Prop de les dotze de la nit, els agents van intervenir per un segon avís en un altre domicili de la capital i van arrestar un altre home, de 45 anys. En aquest segon cas, el detingut hauria agredit la dona i també la filla que tenen en comú, major d’edat, quan es va interposar entre els dos. Per tant, per l’agressió a la filla també se l’arresta per violència domèstica.