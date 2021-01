Els Reis d’Orient recorren totes les zones d’Andorra la Vella per portar la il·lusió als infants

Les restriccions sanitàries a causa de la pandèmia han fet reformular la cavalcada habitual. Els Reis d’Orient han decidit enguany desfilar sobre una única carrossa per poder recórrer aquesta tarda tota la parròquia d’Andorra la Vella amb l’objectiu de saludar els infants sense que s’hagin hagut de desplaçar dels seus barris i evitar així les concentracions de persones. L’aparició de Melcior, Gaspar i Baltasar ha vingut precedida d’un missatge reial, a toc de trompeta, que ha anat anunciant el pas imminent de la carrossa que ha desfilat de manera ben animada a través d’un recorregut total de 25 quilòmetres.

A dos quarts de cinc de la tarda els Reis iniciaven el passeig a la plaça Guillemó, des d’on han enfilat camí de Ciutat de Valls i Santa Coloma fins arribar a La Margineda. Allà han fet mitja volta i han reprès la desfilada per adreçar-se fins al centre de la parròquia. Un cop han passat per davant del Comú d’Andorra la Vella, les autoritats, encapçalades per la cònsol major, Conxita Marsol, i el cònsol menor, David Astrié, han donat la benvinguda a Ses Majestats i els han agraït haver transformat la cavalcada per poder veure i saludar les nens i nenes de la parròquia sense que aquests s’hagin hagut de desplaçar. Melcior, Gaspar i Baltasar han explicat que aquest any han decidit allargar el recorregut i han evitat passar per la zona de vianants de l’eix comercial, lloc de pas habitual, per evitar acumulacions de persones, tal com dicten les autoritats sanitàries com a mesura preventiva per fer front a la pandèmia de la COVID-19.

Un cop feta aquesta parada als volts de les 7 de la tarda, els Reis han continuat la desfilada en direcció al carrer Prat de la Creu, Prada Ramon, avinguda Doctor Mitjavila i la part alta de l’avinguda Meritxell, com a punts principals del recorregut. Milers de ciutadans han esperat amb il·lusió la seva arribada, ja sigui des de les finestres o els balcons, o bé des de ben a prop del domicili dels infants i dels seus familiars.

Com que en aquesta ocasió no hi ha hagut repartiment de caramels, els Reis han enviat una carta personalitzada als més de 2.000 infants de la parròquia d’1 a 12 anys amb un regal: una invitació per gaudir de franc d’una de les atraccions del Parc de Nadal que estarà instal·lat a la zona de l’antiga caserna de Bombers fins a final de gener.

Els tres Reis han visitat totes les parròquies del país adoptant diferents solucions per apropar-se als infants de manera segura.