Moreno, 20a al segon supergegant de la Copa d’Europa de Zinal

Aquest dimarts s’ha disputat la segona cursa de la Copa d’Europa de velocitat femenina a l’estació de Zinal (Suïssa), amb Cande Moreno, que ha finalitzat 20a i amb 11 punts de Copa d’Europa.

L’esquiadora andorrana ha sabut reaccionar després del dia anterior en què finalitzava 66a en la seva estrena de la temporada, i ha aconseguit situar-se entre les millors, la 20a en una cursa amb molt nivell. Moreno ha finalitzat amb un temps de 1.13.56, a 2.73 de la vencedora, l’austríaca Lisa Grill (1.10.83).

Cande Moreno, esquiadora, ha dit que “avui molt millor. Ahir vam analitzar el vídeo i realment el que em va passar és que no vaig estar en ritme de carrera i em va faltar potser aquesta actitud d’atacar més i em vaig deixar molt temps amb les línies. Va ser un esquí molt correcte però massa sota control. Avui he anat a atacar més i, òbviament no ha sigut una baixada perfecta perquè quan un arrisca sol cometre més errades, però estic més contenta, m’he notat molt millor dins de la dinàmica de cursa, i és el més important. Poc a poc anirà venint aquest ritme de carrera. Tinc moltes ganes de córrer més i veure realment a quin nivell puc estar. Contenta per haver punts de Copa d’Europa com per mantenir el meu rànquing a dins de les 30 i poder sortir amb bons dorsals”.

Dejan Poljansek, entrenador, ha manifestat que “després dels problemes que hem tingut i despres de tenir el coronavirus al desembre, Cande per fi començava a competir aquesta temporada. En la cursa d’ahir, després de 20 dies aturada, no va trobar una bona posada en acció en carrera. Va ser 66ª. Avui ha estat una història completament diferent. Després d’analitzar ahir com va esquiar, avui ha estat molt més agressiva amb línies més rectes. Ha acabat 20. Al mateix temps, és fàcil veure qui ha pogut més ocasions d’entrenar en pretemporada en aquest temps de coronavirus, com Suïssa i Àustria… Els pròxims dies i setmanes encara hem de fer un bon treball en entrenaments i en curses per a què Cande estigui en el nivell que tots esperem”.

Max Tissot, director d’alpí, ha explicat que “avui Cande ha fet una gran reacció després del dia d’ahir. Ahir va esquiar bé, però una mica lenta, i avui ha sabut reaccionar molt bé per aconseguir un gran resultat. Ara només es pot anar a millor perquè ara tornarà a entrenar i de seguida arriben les Copes d’Europa de Crans Montana, on tornarà a agafar el ritme”.