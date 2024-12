Els Reis d’Orient estrenaran carrosses a la Seu

Cartell anunciant la cavalcada de Reis a la Seu (Aj. la Seu)

Enguany, la Seu d’Urgell viurà l’arribada dels Reis d’Orient amb moltes sorpreses i novetats per a fer de la nit més màgica de l’any una experiència inoblidable per als més petits i per a les més petites de la casa. Com ja és tradició, les autoritats municipals i les famílies urgellenques rebran a Melcior, Gaspar i Baltasar a peu del canal d’aigües braves del Parc Olímpic del Segre el diumenge, 5 de gener, a les 18.30 hores, on Ses Majestats començaran, juntament amb el Senyor Pipa, el recorregut amb noves carrosses pel centre de la ciutat.

La desfilada de les carrosses reials seguirà pel passeig Joan Brudieu, el carrer Lluís de Sabater, el carrer Major, la plaça dels Oms fins arribar a la sala Sant Domènec on tindrà lloc la recepció de les cartes dels infants que s’hi donen cita. Allà, l’alcalde urgellenc Joan Barrera els donarà la benvinguda en nom de la Corporació Municipal i els lliurarà la clau de la ciutat perquè puguin entrar a les llars de la Seu i Castellciutat per a deixar-hi els regals.