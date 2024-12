El Centre d’Esport Adaptat de la Molina acull el 15è aniversari de l’associació Play and Train

Esport adaptat a l’estació de La Molina (Govern.cat)

La Molina, pionera en el foment d’esports per a persones amb discapacitat, acull aquest diumenge el Play and Train SnowFest, una jornada organitzada per l’associació Play and Train per a celebrar els 15 anys de la col·laboració amb l’estació gironina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a través del Centre d’Esports Adaptat (CEA). Aquest centre funciona des de 2004 i va dirigit a totes aquelles persones amb discapacitat que vulguin provar els esports de neu a l’hivern i diverses activitats a la muntanya a l’estiu.

De fet, La Molina destaca per ser un dels equipaments més avançats en recursos per a persones amb discapacitat, gràcies a la col·laboració amb la Fundació Johan Cruyff i la mateixa associació Play and Train.





15 anys de col·laboració

Des de fa 15 anys, Play and Train col·labora activament en la gestió del CEA. I, per a celebrar aquesta data tan assenyalada, organitza un esdeveniment especial, el Play and Train SnowFest aquest diumenge, 29 de desembre. La jornada comptarà amb un ampli ventall de propostes esportives i lúdiques pensades per a compartir moments, conscienciar sobre la importància de continuar apostant per l’esport inclusiu, incentivar la pràctica de l’esport inclusiu amb fins competitius i recreatius, i motivar les famílies a participar en activitats esportives.

El Play and Train SnowFest tindrà lloc de 10 a 14 hores i inclourà: activitats d’esquí i surf de neu, un brunch i sortejos. Durant l’acte, a més, es podran fer donacions, les quals són cabdals per a mantenir les finalitats esportives i els programes de formació inclusius. Per això, totes aquelles persones que contribueixin amb la seva donació a partir de 10 euros fins aquest mateix dissabte, 28 de desembre, en aquest enllaç tindran l’oportunitat de participar en el sorteig de diversos premis.





Estació pionera en adaptar les instal·lacions

La Molina disposa d’instal·lacions molt avançades i amb recursos accessibles per a esportistes amb mobilitat reduïda i altres tipus de discapacitats, fet que li ha permès ser una de les tres estacions d’esquí de Catalunya reconeguda per l’Agència Catalana de Turisme (ACT) com iniciadora de l’esport i del turisme adaptat. En aquest sentit també va obtenir un premi IAKS, premi d’arquitectura per a instal·lacions esportives avançades de l’Associació Internacional d’Instal·lacions Esportives i Recreatives, per al disseny i funcionalitat de les instal·lacions esportives adaptades.

L’estació gironina, a més, compta amb diverses infraestructures que resulten imprescindibles per a aquells usuaris amb mobilitat reduïda: places d’aparcament adaptades, lloguer de material específic per a diferents tipus de discapacitat, fàcil accés als diferents llocs de restauració, així com lavabos adaptats per a entrar amb cadira de rodes. Com a novetat d’aquesta temporada s’han habilitat lavabos inclusius just al costat de l’edifici del Centre d’Esport Adaptat, que garanteixen la privacitat, comoditat i seguretat de totes les persones amb necessitats específiques. Aquest pas forma part del compromís de l’estació amb la diversitat i la igualtat.

A més, també hi ha les entrades a remuntadors adaptades com per exemple a la zona del Bosquet, que destaca per tenir un remuntador adaptat amb una àmplia extensió de la cinta que dota als esportistes de més seguretat i equilibri.

Algunes de les activitats turístiques adaptades més destacables són les bicicletes de muntanya adaptades (BTT), l’skikart, el tàndem esquí, esquí per a discapacitats visuals o la modalitat 4 empremtes, on s’usen dos esquís i dos estabils. També s’ofereixen activitats turístiques adaptades com el parc d’aventura o viatges en telecabina que fan de La Molina una estació referent en instal·lacions i serveis inclusius.