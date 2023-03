Els problemes que comporta un excés de sal en el nostre organisme

Infografia que indica que un elevat consum de sal no és bo per a la salut (Getty images)

Dos grams de sodi al dia, és a dir, l’equivalent a uns 5 g de sal, és la quantitat diària màxima que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS). No obstant això, la majoria de la població supera i, fins i tot, duplica aquesta xifra, per això, és de vital importància conscienciar-nos sobre l’ús d’aquest mineral, d’una banda, tan beneficiós per al nostre organisme, però d’una altra, tan perillós si superem el seu consum recomanat.

Algunes de les patologies que ens pot provocar un excés de sal, són:

– Gota.

– Diabetis.

– Augment de la tensió arterial.

– Artritis.

– Risc de sofrir accidents cerebrovasculars.

– Cardiopaties.

– Insuficiència renal.

– Depressió.

– Càlculs o pedres renals.

– Retenció de líquids.

– O, fins i tot, l’asma.

Per a evitar aquests problemes, hem de reduir l’excés de sodi, i no tan sols el que afegim en cuinar, sinó sobretot el que se’n diu “sal oculta”, és a dir, aquella sal que contenen els aliments processats: com els que hi ha dins el pa, la brioixeria, alguns lactis o els aliments precuinats entre, molts d’altres.

És per tant, molt important, moderar el consum i decantar-nos per comprar aliments baixos en sal, així com substituir la sal a la cuina per altres productes com les espècies, la llimona, el vinagre o l’all.