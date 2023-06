Els participants en formacions sobre les TIC reben els certificats

Usuaris i formadors del Punt Òmnia de la Seu (Aj. la Seu)

Aquest matí de dimarts ha tingut lloc al pati del centre cívic l’Escorxador l’acte de lliurament de certificats a les persones participants de les diverses accions formatives relacionades amb les noves tecnologies dutes a terme al Punt Òmnia de la Seu d’Urgell.

En total, 187 certificats han estat lliurats a mans per l’alcalde de la Seu en funcions, Francesc Viaplana, el vicealcalde en funcions, Jordi Fàbrega, la regidora Carme Espuga i la dinamitzadora del Punt Òmnia, Ester Collado.

En l’inici de l’acte, Francesc Viaplana ha felicitat als participants als tallers sobre Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i ha assenyalat que el Punt Òmnia “fa una molt bona tasca, una tasca ingent, i avui ens trobem aquí per a fer un reconeixement a tot l’alumnat, en un dia festiu i retrobament, i encoratjo a les persones participants a continuar formant-se en les TIC, tant sigui per motius laborals com personals”.





50 accions formatives i diversitat d’usuaris

De setembre de 2022 a juny de 2023, des del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell s’han impartit 50 accions formatives, entre tallers monogràfics, píndoles i càpsules, i tallers de llarga durada, en les quals hi han participat un total de 170 persones. Al respecte, la dinamitzadora d’Òmnia a la Seu d’Urgell, Ester Collado, ha fet una valoració “molt positiva” pel que fa a la participació en les diferents accions dutes a terme aquest curs que avui es tanca. “Hem arribat gairebé al mateix nombre d’alumnes que abans de la pandèmia, amb moltíssima implicació per part de totes les persones que han realitzat algun dels tallers programats”.

Com a novetat d’aquest curs hi trobem el projecte de Grafítics amb els joves del Suport Intensiu Escolarització Inclusiva (SIEI) del col·legi La Salle, projecte iniciat el passat mes d’abril i que finalitzarà el primer trimestre del pròxim curs acadèmic, que té com a objectiu crear un mapa interactiu sobre l’art urbà que hi ha a la ciutat.

També han assistit al Punt Òmnia alumnes d’Itineraris Formatius Específics (IFE) de l’Institut Joan Brudieu on han participat en una formació sobre fulls de càlcul.

Com en cada curs, Òmnia de la Seu ha format en TIC a usuaris del Centre Claror, alumnes de l’Institut La Valira, a personal de l’Oficina de Treball, alumnat de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), usuaris del Club Social El Picot i de Salut Mental de la Fundació Sant Hospital, membres de l’Associació de Dones Confraresses de l’Alt Urgell, així com a persones que hi ha accedit a títol individual.

Pel que fa a la importància de l’ús les TIC en la societat, Collado ha subratllat que “la Xarxa Òmnia treballa per a atansar les TIC a qualsevol persona, sobretot a persones en risc d’exclusió social, intentem que qualsevol ciutadà o ciutadana es pugui capacitar i esdevingui autònoma en l’ús de les mateixes”.