Més de 30 propostes del Consell d’Infants per a Encamp i el Pas

Els infants del Consell amb Laura Mas -al centre- i els síndics al seu costat (Comú d’Encamp)

El Consell d’Infants ha presentat més de 30 propostes per Encamp i el Pas de la Casa a través dels representats que formen part del consell d’infants 2022-2023, que avui dimarts, 13 de juny, celebrava la seva segona i última sessió del curs escolar.

La sessió d’avui ha comptat també amb la visita del síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica, Sandra Codina, que per primera vegada participaven en un consell d’infants i han rebut una gran quantitat de preguntes dels escolars, que s’han interessat pel Consell General, la figura dels síndics i les seves funcions.

Durant la sessió, les quatre escoles participants han preparat propostes d’àmbit social, com realitzar tallers intergeneracionals entre joves i la gent gran o tirar endavant iniciatives que converteixin Encamp en “una parròquia amiga amb les persones amb diversitat funcional”. També han sorgit idees per a impulsar les energies renovables i propostes per a reformar alguns espais comunals, com la sala de Festes del Pas de la Casa.

D’altra banda, els infants han proposat tasques de millora en els serveis de neteja, mobilitat i seguretat viària de la parròquia i algunes accions per a incentivar la cultura entre la ciutadania, entre altres propostes.

La cònsol major, Laura Mas, ha agraït totes les propostes i la gran participació tant “dels infants com dels professors i d’UNICEF, entre tots ajudem a que el Consell d’Infants sigui una realitat i complim amb l’objectiu pel qual es va constituir, que és apropar l’administració pública als infants, que puguin dir la seva i que l’administració els escolti i tingui present les seves propostes”.

Pel que fa a les diferents presentacions de les escoles, la cònsol major ha assegurat que està “molt satisfeta amb totes les propostes. Cada vegada estan més treballades i, a més, la majoria d’elles mostren una gran sensibilitat amb temes socials com la diversitat funcional o la relació intergeneracional”.

Finalment, la cònsol major ha remarcat que el “que cal fer ara és treballar perquè el Consell d’Infants tingui continuïtat i pugui haver-hi un Consell de Joves, perquè així no es perdi la relació entre l’administració i els infants un cop passin a ser joves”.