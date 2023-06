Bon balanç de l’assistència a la Feria del Libro de Madrid

El ministre de Cultura espanyol, Miquel Iceta, amb la seva homòloga d’Andorra, Mònica Bonell (Isabel Infantes)

L’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques fa una valoració molt positiva de la participació conjunta del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern i de l’Associació d’Editors d’Andorra en la 82a Feria del Libro de Madrid. L’estand del Principat ha venut 860 exemplars de 57 títols diferents. El resultat de vendes és molt satisfactori, tenint en compte que era la primera vegada que Andorra tenia presència a la Feria.

Els títols més venuts han estat els de Trotalibros Editorial: Oh, qué espléndida música, de Dorothy Evelyn Smith, amb 99 exemplars venuts, i Horizontes perdidos, de James Hilton, amb 75 exemplars venuts. I d’altres editorials hi ha destacat: Muertos, quién os ha muerto? d’Iñaki Rubio, de Medusa Editors, amb 33 exemplars venuts, i Historia de Andorra en once episodios clave, d’Oliver Vergés, d’Anem Editors, amb 13 exemplars venuts.

L’acollida de les activitats proposades per a donar a conèixer tant la producció editorial d’Andorra i del Pirineu com els escriptors ha estat molt positiva. La presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, per a la inauguració de la Feria del Libro ha suposat un suport a la demanda dels editors de treballar en la internacionalització de la literatura andorrana que tindrà continuïtat en els propers anys.