Els Next Generation UE, una oportunitat per a les PIMES

Antoni Cañete, president de PIMEC i president de la PMcM (Antoni Cañete / X)

Davant un escenari econòmic europeu que es preveu complex en els pròxims anys, els fons Next Generation EU són una gran oportunitat per a l’economia real, per a les micro, petites i mitjanes empreses que generen ocupació i riquesa i que, sens dubte, són el motor econòmic a Catalunya. Les pimes han de trobar en aquests recursos una garantia per a la seva viabilitat i una possibilitat per a millorar la productivitat i la competitivitat. Així ho estima Antoni Cañete, president de PIMEC i president de la PMcM.

Tot plegat només serà possible si s’accelera el desplegament dels fons, però no podem oblidar que en els darrers mesos ja s’ha evidenciat un cert alentiment en aquest sentit. Aquest ha de ser un dels grans reptes del nou Govern de l’Estat espanyol, que davant el resultat de les eleccions generals del passat 23 de juliol augurem que no es configurarà de forma immediata.

Davant del risc que es puguin convocar nous comicis, des de PIMEC recordem que hi ha qüestions relacionades amb els fons europeus que cal tancar pròximament a Brussel·les, però que requereixen un compromís per part de l’executiu espanyol. Un compromís que difícilment es podrà assumir amb un marc polític marcat per la inestabilitat.

Cal destacar, a més, que la Comissió Europea s’ha de pronunciar sobre la possible aprovació de l’addenda espanyola per al desplegament de les inversions. En cas que s’admeti, a més dels 7.700 milions d’euros de les transferències addicionals, els 84.000 milions d’euros en préstecs i els gairebé 2.600 milions d’euros del programa RePowerEU, Espanya tindrà la possibilitat de mobilitzar 90.000 milions d’euros del Pla de Recuperació fins a l’any 2026.

Així doncs, el correcte i àgil desplegament dels Fons Next Generation EU depèn en bona part de l’estabilitat política, que només es pot assolir a través de la configuració, al més aviat possible, d’un nou executiu fruit del diàleg i de les negociacions. Només així podrem avançar cap a la digitalització i apostar per la transició energètica, dues qüestions que són essencials per a sectors com l’industrial. I això no és tot. Amb els recursos provinents dels fons podrem atreure empreses i projectes estratègics. Aquest és el camí per a afavorir el progrés de l’economia i del conjunt de Catalunya.





