Espanya, potencial per a ser el centre europeu de l’hidrogen verd

Infografia que representa la funcionalitat de l’hidrogen verd (World Ed School)

La cerca de fonts d’energia sostenibles mai no ha estat tan urgent. L’ús continuat de combustibles fòssils ha tingut conseqüències negatives per al medi ambient, com ara l’escalfament global. Segons dades de la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d’Electricitat (ENTSO-E), Espanya ha esdevingut el segon país que més genera electricitat a partir d’energia eòlica i solar de tota la Unió Europea. La transició cap a les energies renovables és crucial per a garantir un futur sostenible a les generacions presents i futures. Una de les innovacions més prometedores en aquest camp és el concepte d’“hidrogen verd”.

L´hidrogen verd es produeix mitjançant l´electròlisi de l’aigua, un procés que utilitza electricitat generada a partir de fonts renovables com l’energia solar o eòlica. La diferència de l’hidrogen tradicional, que s’obté a partir de combustibles fòssils i emet carboni durant la producció, és que l’hidrogen verd és respectuós amb el medi ambient i sostenible. Aquest tipus d’hidrogen es pot utilitzar per a alimentar piles de combustible i produir electricitat neta, integrar-se en processos industrials o per emmagatzemar-los.

La Comunitat de Madrid és la primera regió de l’Estat espanyol que rep una zona especialitzada a la producció de gas generat a partir d’aigua regenerada. Aquesta decisió, validada pel Consell de Govern, representa un pas significatiu cap a un futur més net i sostenible. Espanya, com a membre de la Unió Europea, s’ha compromès a assolir el 27% d’ús d’energies renovables per al 2030, un objectiu que fa part dels objectius de l’Acord de París per a assolir la neutralitat de carboni per al 2050.

“Les energies renovables són una peça central del futur energètic. La transició a aquestes fonts és fonamental per a afrontar els reptes del canvi climàtic, garantir la seguretat energètica i crear ocupació a la indústria sostenible. Moltes escoles ja estan adoptant metodologies que preparen les properes generacions per a abraçar i liderar un futur conscient i innovador”, afirma Flavio Liberal, CEO de World Ed School, xarxa americana d’educació futurista. Liberal diu que “a la World Ed School ens esforcem per a formar líders del futur que pensin en formes creatives d’ajudar a resoldre els problemes que ja ens afecten i els que sorgiran”.

A l’escola, els alumnes es graduen amb un diploma dual on el pla d’estudis nord-americà complementa el del país d’origen i se centra en l’aplicació de coneixements basats en estímuls vinculats a pràctiques quotidianes. “L’educació de les generacions futures té un paper crucial en aquesta transformació. La preparació de líders capaços d’abraçar i dirigir un futur conscient i innovador és essencial per a fer front als reptes del canvi climàtic i garantir un progrés sostenible”, afirma el CEO. Mentre Espanya i altres nacions s’esforcen per complir els objectius en matèria d’energies renovables i neutralitat de carboni, la transició cap a fonts d’energia sostenibles és un viatge que requereix cooperació global, innovació contínua i educació transformadora. “En adoptar aquests principis, estem donant forma a un futur en què les properes generacions heretaran un planeta més sa i pròsper, alimentat per energies netes i sostenibles”, assenyala Liberal.