Per què ingerir 5 racions de fruita i verdura cada dia

Una dona al voltant de fruita i verdura (iStock)

Tots sabem que les fruites i verdures són aliments beneficiosos per a l’organisme i, per això, hem de prioritzar el seu consum si volem portar una dieta saludable. Més enllà de tractar-se d’aliments d’excel·lent qualitat nutricional, hi ha molts motius pels quals haurien de consumir-se en quantitats adequades cada dia. Revelem alguns d’ells:

Ajuden a aconseguir un pes saludable. Són aliments sense moltes calories però amb nutrients beneficiosos per a reduir el greix corporal. Fruita i verdures són bones fonts de fibra i aigua que atipen amb facilitat.

Afavoreixen la salut cardiovascular. Són aliments rics en aigua i font de potassi per a l’organisme, a més de font de diversos antioxidants i substàncies amb efecte antiinflamatori que poden beneficiar la salut cardiovascular.

Protegeixen els ossos i beneficien la salut bucal. La vitamina C pròpia de les fruites i les verdures pot resultar clau per a millorar l’absorció de calci en l’organisme.

Constitueixen excel·lents fonts d’antioxidants. Entre ells, predomina la vitamina C, així com carotens, vitamina A, seleni i vitamina E. Sense fruites ni verdures en la taula habitual, la ingesta d’antioxidants, i especialment de vitamina C, es redueix considerablement posant en risc la salut del nostre organisme.

Protegeixen la salut mental i emocional. Precisament per la seva riquesa en antioxidants i altres fitonutrients, poden promoure la motivació, la creativitat, pensaments positius i la vitalitat. També s’associa el seu consum amb una menor incidència de depressió i amb un risc inferior de patir pèrdua de memòria.

Ajuden a retardar l’envelliment. La seva riquesa en antioxidants, en polifenols amb efecte antiinflamatori, i en fibra, així com altres nutrients beneficiosos per a l’organisme, permet que les fruites i les verdures resulten de gran ajuda per a retardar signes propis de l’envelliment aconseguint una millor qualitat de vida.

El mínim aconsellat per a protegir l’organisme, són cinc racions diàries de fruites i verdures. És important saber que l’OMS considera que una porció és equivalent 80 grams de fruites o verdures. Per tant, cada dia hauríem de consumir un mínim de 400 grams d’aquests aliments sent aconsellable assolir els 800 grams diaris.





Per trendenciashombre.com