Els neurotransmisors i la nostra conducta

La nostra conducta és pura biologia, encara que creguem que és racional i voluntària, està condicionada pel sistema nerviós central. Per a resumir-la una mica, em centraré només en la comunicació neuronal, els neurotransmissors. Són els encarregats d’enviar la informació entre les neurones, la seva mancança o excés poden inhibir o excitar el nostre comportament. Tot i que hi ha bastants, em centro concretament en tres, el GABA, la dopamina i la serotonina.

GABA: és un neurotransmissor inhibidor, fa de fre, provoca somnolència i relaxació muscular. Ajuda a controlar la por i l’ansietat quan les neurones es sobreexciten.

Dopamina: està implicat en els sistemes de recompensa i és el causant del plaer i en conseqüència que es repeteixin les conductes, és el responsable de les addiccions. S’encarrega de centrar l’atenció en allò que ens interessa. També dir, que regula la memòria, la motivació i la creativitat. Entre les seves funcions es troben la coordinació motora i la presa de decisions.

Serotonina: regula l’estat anímic i la fam. El seu increment produeix una sensació de calma que ens allunya d’estats depressius i, a sobre, ens permet conciliar millor la son perquè regula l’alliberament de melatonina, l’hormona de la son.



Com veuràs, influeixen en el nostre estat anímic i en la manera d’interpretar la realitat, és més, la dopamina, farà que ens fixem en alguna cosa en concret i rebutgem la resta de la informació. També dir que són la diana de la medicació psicotròpica. El GABA està influenciat pels ansiolítics (benzodiazepines), la dopamina per les amfetamines (TDA i TDA-H) i per la seva banda, la serotonina, ho està pels antidepressius. A partir d’aquí, segons el que busquis, prendràs una medicació o una altra.

