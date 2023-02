Andorra Telecom es converteix en soci local de la First Lego League Espanya

Una prova de la Micro First Lego League. Foto: ARXIU

Quan Andorra Telecom va apostar per les activitats relacionades amb l’educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees – ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques – com el torneig de robòtica educativa First Lego League, es va prioritzar que els alumnes i entrenadors gaudissin d’uns anys d’aprenentatge pràctic i divertit de la metodologia emprada per la Fundació First Lego. Una competició de robòtica present a més de 110 països i amb més de 679.000 participants.

En aquests anys, a Andorra, s’han celebrat vuit edicions del torneig nacional, Micro First Lego League, no reconegut oficialment, però que ha permès als centres educatius competir en les classificatòries catalanes amb més garanties.

“Desprès de vuit edicions, i d’assolir l’objectiu de crear al Principat un ecosistema educatiu al voltant de la formació en robòtica, programació i el desenvolupament d’un projecte innovador, es dona aquest any un pas endavant en convertir-se Andorra Telecom en soci local de l’Associació IngenieraSoy, entitat organitzadora del torneig a Espanya, i el torneig andorrà passa a ser seu oficial de la competició” ha explicat Inés Martí, responsable de RSE i esdeveniments d’Andorra Telecom.

“Un repte que ens arriba en un bon moment, després d’haver pogut competir i aprendre amb la pràctica de la metodologia d’un torneig complex i exigent com és la First Lego League” ha assegurat Martí.

La competició que tindrà lloc aquest mateix dimecres, dia 15 de febrer, a les 17h al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, comptarà amb 15 equips, 106 alumnes, de gairebé tots els centres educatius de secundària del país. El guanyador anirà directament a la final espanyola a seguir competint i mirar de poder optar a anar a la final internacional que es farà a els dies 24 i 25 de març a la ciutat de Múrcia.

Andorra Telecom promou la formació de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de les competicions com la First Lego League, que aplega equips de diferents escoles, i a través de la World Robotic Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica. L’objectiu és incentivar les activitats relacionades amb l’educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees – ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques – per a la resolució de problemes tecnològics.