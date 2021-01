Els monitors d’esquí exposen els seus neguits a les cònsols de la Massana

Els monitors d’esquí que enguany no han pogut ser contractats per Vallnord Pal Arinsal a causa de la situació generada per la pandèmia han estat rebuts avui per les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa.

Ha estat una primera presa de contacte en què els monitors han exposat els seus neguits davant la falta de feina, segons ha explicat el Comú massanenc amb un comunicat. Entenen que l’estació no hagi pogut obrir davant la impossibilitat d’arribada d’esquiadors de fora però demanen solucions a la seva situació.

Les cònsols han recollit els seus plantejaments i s’han posat a la seva disposició per intermediar i agilitzar els ajuts que ofereix Govern i també les prestacions de la CASS. D’altra banda, també se’ls ha ofert assessorament a l’hora de realitzar tràmits per accedir als ajuts.

“Som sensibles amb la seva situació, sabem que darrere de cada treballador hi ha una família i una problemàtica i farem tot el que estigui al nostre abast per ajudar-los”, ha assegurat la cònsol major, Olga Molné.

La reunió s’ha fet amb quatre monitors, dos de forma presencial amb les cònsols i dos s’han connectat telemàticament.