El Servei de Mediació prop de l’Administració de Justícia atén durant el 2020 un 11% més de casos

El Servei de Mediació prop de l’Administració de Justícia ha atès durant el 2020 un total de 177 famílies, el que representa un increment d’un 11% respecte les famílies que se’n van beneficiar l’any anterior. Així ho reflecteixen les dades que ha recollit el servei i que ha fet públiques coincidint amb el Dia Internacional de la Mediació i que recull el Govern en un comunicat de premsa.

A més, i a causa de la situació generada per la COVID-19, gran part de les famílies ateses ho han estat per via telemàtica, un total de 45. Des del servei es valora positivament aquesta evolució tecnològica que ha permès arribar a les famílies que ho han necessitat en unes circumstàncies totalment adverses.

Del total de famílies ateses, finalment 163 han iniciat un procés de mediació i un 55%, és a dir, 89 famílies han finalitzat la mediació amb un acord i 7 famílies s’han reconciliat. Per contra, 28 famílies han decidit aturat el procés de mediació i esperar un temps, 15 famílies han decidit interrompre la mediació i anar a un advocat i 2 famílies han aturat el procés de mediació per violència de gènere. Finalment, resten un total de 21 famílies que actualment continuen en procés de mediació.

A més, de les 163 famílies ateses, 128 tenen un o dos fills, de les quals 80 han decidit fer guarda i custòdia compartida, 46 guarda i custòdia la mare i 2 guarda i custòdia el pare. Les dades obtingudes aquest 2020 dibuixen un augment del 22% en la finalització de la mediació amb un acord respecte el 2019 i l’establiment de la guarda i custòdia compartida ha augmentat en un 12%.

Un 65% dels atesos arriba a la comprensió mútua

De manera paral·lela als casos atesos, el Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans, a demanda del Ministeri de Justícia i Interior, està duent a terme un estudi sociològic sobre la implantació i l’ús de la mediació al Principat per analitzar el desenvolupament de la Llei de Mediació, aprovada el març del 2018. L’objectiu és analitzar l’evolució de l’opinió dels actors implicats (persones usuàries del servei de mediació, professionals del dret, treballadors de la judicatura, població en general…) a mesura que es va desenvolupant la llei durant el període del 2019 al 2022.

Les dades obtingudes fins ara, corresponents a enquestes fetes el 2018 i 2019, apunten que un 65% de les famílies ateses consideren que la mediació els va permetre la comprensió mútua entre ambdues parts. El 94% està d’acord que els passos per aconseguir ser atès al servei de mediació han estat fàcils i un 87% tornaria a fer un procés de mediació si ho necessités.

A més, l’enquesta també destaca que un 50% considera que un dels principals avantatges de la mediació en comparació al procés judicial és el seu baix cost, un 38% considera que evita un procés jurídic, un 34,5% en valora la seva rapidesa com a recurs per resoldre conflictes, un 23% la possibilitat de poder parlar amb l’altra part implicada en el conflicte i un 17% la possibilitat d’estar implicat en la recerca d’un acord.

Pel que fa als advocats enquestats, un 46% considera que la mediació és útil, el 79% dels advocats considera que la mediació té futur tot i que el 93% considera que per desenvolupar millor el recurs cal fer-ne més divulgació i formació, tant a la població com als propis advocats. A més, el 88,5% considera que la mediació és l’eina més adequada en els conflictes en relació a separacions o divorcis, un 79% en conflictes entre veïns, un 67% considera que és adequada en conflictes en centres educatius, un 61,5% en conflictes familiars relacionats amb les gerències i un 60% en conflictes entre treballadors i empreses.

En relació al personal de la judicatura enquestat, el 56 % ha conegut el recurs de la mediació a través de formacions, el 42 % a través de textos jurídics i el 31% per la premsa. El 63% enquestat de considera que un dels principals obstacles per al desenvolupament de la mediació és la visió tradicional jurídica per resoldre conflictes i la falta d’informació dels Batlles, advocats i públic en general i un 60% considera que un dels principals obstacles és la desconfiança en el procés de mediació.

Dia Internacional de la Mediació

El 21 de gener és el Dia Internacional de la Mediació i es va fer coincidir amb la data d’aprovació del primer text legislatiu sobre mediació familiar a Europa, mitjançant la Recomanació nº 98, aprovada pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa el 21 de gener de 1998.

La mediació posa en valor la capacitat de les persones per responsabilitzar-se i implicar-se de forma activa en la resolució dels conflictes en què són part, gestionant una solució dialogada. Se centra en el futur, en trobar un nou enfocament per a mantenir una comunicació i relació més positiva i satisfactòria per a les persones. En aquest sentit millora les relacions humanes, possibilita la cohesió social i contribueix a promoure el valor de la pau com a base de la convivència.

És per aquest motiu que el Govern i el Consell General van aprovar el 2018 el desenvolupament de la Llei de Mediació que la van fer més àgil i permetien que el servei també pugui ser complementari a través de la derivació dels tribunals.