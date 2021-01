S’acorden un 17% menys d’autoritzacions d’immigració durant el tercer trimestre

Durant el tercer trimestre de l’any 2020 s’han acordat un total de 1.088 autoritzacions d’immigració inicials, el que representa una variació negativa respecte al mateix període de l’any 2019 del -17,1%. Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n’han autoritzat 946, 160 menys que el mateix trimestre de l’any passat. De permisos de residència i treball, se n’acorden 569, equivalent a una variació anual del -19,1%. Els permisos de residència simple suposen 299 autoritzacions, un -11,0% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Pel que fa a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són zero, les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres (68 autoritzacions) disminueixen un -53,7% i les de treball temporal per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius (74 autoritzacions) augmenten un +23,3% respecte al mateix trimestre de l’any 2019.

Les autoritzacions en vigor a 30 de setembre del 2020 són 45.152, fet que equival a una variació anual negativa del -1,2%, de les quals 44.929 són autoritzacions prorrogables, un -1,5% inferior al 30 de setembre del 2019. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, són 34.989, el que representa una variació anual negativa del -1,5%. Les autoritzacions per treball fronterer són 1.672 i presenten una variació positiva del +0,7%. Pel que fa a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són zero, mentre les de treball temporal per a empreses estrangeres són 145, amb una variació negativa del -42,0%.

Durant el tercer trimestre del 2020, el nombre de baixes del país se situa en 258, un +13,2% respecte al mateix trimestre del 2019.