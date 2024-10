Els ministres Marsol i Baró exposen les línies estratègiques del Govern en l’àmbit de l’ensenyament superior i de la innovació

Conxita Marsol i Ladislau Baró a València (SFGA9)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, han participat en la Reunió de ministres iberoamericans d’Ensenyament Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació, que se celebra aquesta setmana a València (Espanya), en el marc de les Conferències iberoamericanes 2024. Durant les seves intervencions, els dos ministres han destacat els processos de digitalització del Principat en l’àmbit del reconeixement dels estudis superiors i en el camp de la innovació.

Durant la trobada de ministres de Ciència, Tecnologia i Innovació, Conxita Marsol ha explicat que els treballs que s’estan duent a terme per a desenvolupar una àrea d’innovació al Principat, com a espai de coneixement, projectes innovadors i d’empreses, tenen com a voluntat donar resposta als problemes actuals mundials. La ministra encarregada de la innovació també ha destacat la importància de promoure el multilingüisme en aquest àmbit.

D’acord amb l’esperit de l’Estratègia iberoamericana d’innovació, la qual es va aprovar a Andorra al 2021 durant la Cimera iberoamericana de caps d’Estat i de Govern, “el Principat pot esdevenir un exemple de com la cooperació internacional i l’aposta per la innovació poden generar un futur més sostenible i pròsper per al país i el seu entorn”, ha exposat Marsol.

Per la seva banda, durant la reunió de ministres d’Ensenyament Superior, Ladislau Baró ha relatat el procés de creació d’una plataforma digital, en què es troba el Ministeri, per tal de proporcionar informació acadèmica a tots els agents implicats en el procés de mobilitat internacional en l’àmbit de l’educació superior: estudiants, empreses, professionals i serveis de reconeixement acadèmic. Aquesta plataforma té com a objectiu facilitar el reconeixement i la comprovació en línia dels títols oficials emesos al Principat.

“Si volem que el reconeixement acadèmic entre països iberoamericans sigui una realitat, hem de crear les ferramentes oportunes que aportin confiança per tal de resoldre que un títol estranger sigui equivalent a un nivell del sistema educatiu nacional”, ha assegurat Baró. Diversos països, com Espanya, Equador i Costa Rica, s’han unit a les propostes que el titular d’educació ha fet durant la seva intervenció.

En el marc de la conferència, el ministre Ladislau Baró s’ha trobat amb la ministra de Ciència, Innovació i Universitats d’Espanya, Diana Morant, per a tractar temàtiques d’interès entre els dos països en matèria d’ensenyament superior, com per exemple l’esforç continu en la garantia de la qualitat de les institucions, posant el focus en la protecció de l’alumnat, com a centre de totes les polítiques en aquest àmbit. Baró i Morant també han intercanviat converses sobre la necessitat de promoure l’activitat investigadora dels docents, com a eina de garantia de la qualitat i actualitat dels programes acadèmics.

La delegació andorrana, encapçalada pels titulars d’educació superior i d’innovació, la completen el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, i el director d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano. A la conferència han participat els titulars d’ensenyament superior, ciència, tecnologia i innovació de 22 països iberoamericans, una sessió preparatòria de la XXIX Cimera iberoamericana de caps d’Estat i de Govern que se celebrarà al novembre a Cuenca (Equador), a la qual assistirà el cap de Govern, Xavier Espot.