Agricultura adquireix una cabana heliportable per a donar comoditat i confort al vaquer de la Vall del Madriu-Perafita-Claror

Imatge de la cabana heliportable (SFGA)

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha presentat aquest dijous la nova cabana heliportable que ha adquirit per tal de donar més comoditat i confort als vaquers del país, concretament al vaquer que guarda la vacada i eugassada que pastura a la Vall del Madriu-Perafita-Claror i que procedeix de Sant Julià de Lòria. La nova cabana permet que el vaquer pugui disposar d’un equipament on guardar-se atenent el fet que únicament es pot accedir caminant a les unitats pastorals d’aquesta vall durant els mesos que la cabana ramadera hi pastura.

Aquest nou equipament permet fer un pas més en les accions que des del Govern s’estan implementant per a afavorir el relleu generacional del sector primari, en aquest cas l’interès pel desenvolupament dels oficis de vaquer i de pastor. L’objectiu és generar un reclam perquè els joves s’interessin a donar continuïtat a aquestes activitats que són essencials per a poder assegurar la perdurabilitat del sistema agropastoral.

D’aquesta manera, tal com ha explicat el ministre Guillem Casal, la instal·lació està concebuda perquè es pugui integrar a l’entorn natural allà a on s’ubiqui i està equipada amb dos llits, un fogonet, una nevera i una taula amb un banc. “La cabana es dissimula dins de l’entorn i aquesta també és una manera de col·laborar en el manteniment mediambiental de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, o de qualsevol altre entorn natural del nostre país”, ha apuntat Casal.

A més, compta amb una instal·lació de plaques solars perquè es pugui disposar d’il·luminació de forma autònoma. “La cabana ens permet donar suport als vaquers que han de passar dies a alta muntanya controlant el bestiar i, a més, el fet que sigui transportable ens permet donar servei a més d’un vaquer o a un mateix vaquer que s’hagi d’ubicar en diferents indrets al llarg de l’estiu, com és justament el cas del vaquer que guarda la vacada que pastura a la Vall del Madriu-Perafita-Claror”, ha explicat Casal.

La cabana s’ha encomanat a una associació francesa, que té com a objectiu la inserció laboral de joves amb dificultats i que està especialitzada en el treball forestal i la producció d’equipaments de muntanya construïts a base de fusta. El nou equipament ja està muntat i es guarda actualment a les dependències del COEX a l’espera de poder-lo traslladar quan el bestiar torni a pujar a pasturar un cop passat el proper hivern.

Està previst que el primer lloc on s’ubiqui sigui la zona de Caborreu a inicis de temporada, per a després traslladar-la a la zona de Setut, quan la vacada de Sant Julià de Lòria, de prop de 400 caps de bestiar, passa des de la zona de la Rabassa cap a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, on s’està fins que finalitza la temporada de pastura. El cost de la cabana ha estat de 18.971,98 euros.