Els millors mesos per a jubilar-se

Una parella de jubilats (AMIC)

La decisió de jubilar-se és una de les més importants que prenem a la vida, i la data en què es fa aquesta transició pot tenir un impacte significatiu en la pensió que es rebrà. Encara que les circumstàncies personals varien per a cada individu, hi ha uns mesos de l’any que acostumen a ser més avantatjosos per a la jubilació. A continuació, s’analitza per què certs mesos poden ser més favorables i què s’ha de considerar abans de prendre aquesta decisió.

En general, els darrers sis mesos de l’any (de juliol a desembre) acostumen a tenir una inflació més alta. Això pot afectar positivament el càlcul de la base reguladora, ja que aquesta es determina amb les bases de cotització dels 25 anys anteriors a la data de jubilació. En concret, les bases de cotització dels últims 24 mesos no s’actualitzen per inflació, però les anteriors sí, el que et pot portar a una pensió lleugerament més alta si et jubiles en aquests mesos.

Si es considera la jubilació anticipada, és crucial analitzar la taula de coeficients reductors per a evitar una penalització excessiva. Per contra, en cas de jubilació demorada, cal valorar les bonificacions addicionals que es rebran per cada any complet de demora.