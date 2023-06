Els infants revelen que el CTO, a Ordino, és un punt negre de burilles

Membres del Consell d’infants amb les autoritats d’Ordino (Comú d’Ordino)

L’últim consell d’infants, a Ordino, ha tingut lloc aquest matí de dimecres en presència dels cònsols, J. Àngel Mortés i Eva Choy, i la consellera d’Administració, Cristina Montolio. S’ha tancat el curs amb “els deures fets2, segons han exposat els representants de l’Escola Andorrana i l’Escola Francesa. Una trentena d’alumnes de CM2 i sisè curs de primària, amb edats entre els 9 i els 11 anys, han explicat de quina manera han portat a terme les propostes escollides en la sessió anterior.

La majoria de projectes estan alineats amb la gestió i la política comunal, ja que persegueixen una parròquia modèlica en sostenibilitat. S’han executat projectes verds, sostenibles i compromesos amb els valors de la Reserva de la Biosfera. Mortés ha parlat de la reflexió i la conscienciació que aquestes idees aporten als adults, així com ha fet una crida al civisme, ja que posen en evidència la conducta i les males pràctiques de molts ciutadans. “Agraeixo la vostra visió diferent, molt important per a la parròquia, que ens arriba de totes les propostes que heu presentat”, ha dit el cònsol major.

Un tema recurrent i compartit pels dos sistemes és la recollida de brossa i de burilles, segons ha exposat l’Escola Francesa, amb una jornada de treball on es van omplir set ampolles de burilles. Els cònsols s’han sorprès de la localització indicada com a punt negre, el CTO i l’Escola de Segona Ensenyança i han aprofitat per a conscienciar els infants.

L’Escola Francesa ha fet un balanç molt positiu després de fer realitat altres propostes, com els punts de compostatge comunitaris a l’Escola, amb aportacions setmanals; la participació al Mercat de Segona mà, organitzat pel Comú d’Ordino, els dies 16 i 17 de juny. Amb estand propi, els alumnes dedicaran la recaptació a una entitat benèfica; el reforç d’expenedors de bosses a la Pleta i al Serrat, i la introducció de les energies renovables en el mobiliari urbà.

L’Escola Andorrana s’ha sumat a la voluntat de mantenir una parròquia neta i també ha fet recollida de burilles i de brossa als entorns dels nuclis urbans, amb l’assessorament de l’equip comunal de Manteniment. La cònsol ha ofert l’ajuda del personal per a l’última neteja que es farà les properes setmanes.

Han explicat també la creació d’un hort i jardí comunitaris, un acció transversal amb el casal que s’ocuparan del manteniment durant l’estiu. Una de les accions fetes més exitoses, ha estat el Mercat d’intercanvi de llibres, celebrat el 21 d’abril al Prat de Call, on van participar totes les classes de primària.

Els alumnes de la Francesa han apuntat la ‘interessant’ xerrada sobre la Reserva de la Biosfera i la confecció del passaport ecociutadà, on es valora l’evolució del compromís de cadascun amb el medi ambient segons les accions realitzades.