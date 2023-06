L’equip de fons de la FAE inicia la pretemporada

L’equip d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es troba en la part inicial de la pretemporada. L’objectiu d’aquests dies és combinar diferents activitats físiques per a començar l’adaptació abans no arribin les setmanes de càrrega amb treball a la neu. “L’objectiu és, sobretot, treball aeròbic, molt de treball físic, amb força, per a combinar tot”, explica l’entrenador i director de la secció, Joan Erola.

L’equip va començar la pretemporada a meitats de maig. “Ara fins que marxen a la primera estada a la tercera setmana de juny a Font Romeu, sobretot és preparació física”, assegura Erola, que explica com són aquests dies: “Combinem molt aquesta època amb bicicleta, córrer per la muntanya, córrer normal, i després roller, també alguna sessió a la pista d’atletisme, treball motriu… tota una combinació”.

Per la seva part, Guillem Cairat, fisioterapeuta de la secció de fons de la FAE, explica que aquest dimecres s’ha fet “un test de força màxima per a treure uns valors i tenir així unes dades per a calibrar els pesos”. Però, Cairat recorda que habitualment es fan “dos dies a la setmana de gimnàs: un, fem un circuit de força i, l’altre, fem força amb peses, barres, treballant més força resistència i força màxima”.

Avui, on l’equip es trobava al gimnàs de Sant Julià de Lòria amb Carola Vila i Gina del Rio, les dues fondistes han valorat també aquests dies lluny de la neu. “A mi m’agrada bastant la pretemporada perquè al final combinem diferents esports, com bici o córrer, també les primeres sessions de gimnàs, així que és molt variat i es passa bastant bé”, assegura Vila.

“Crec que és una fase molt important per poder fer una bona temporada. Cada mes tenim una concentració, així que es fa bastant amè”, diu Del Rio, que conclou: “Fem bastant entrenament creuat i està bastant bé, amb activitats diferents, roller, bici, córrer, que són esports que a mi també m’agraden bastant i gaudeixo”.