La sala ‘La Cuina’ de la Seu d’Urgell inaugura l’exposició ‘La vaga de la Canadenca 1919/2019’

Dijous vinent, dia 26 d’agost, la sala La Cuina de la Seu inaugurarà l’exposició ‘La vaga de la Canadenca 1919/2019’, organitzada per l’Espai Ermengol-Museu de la ciutat. Aquesta commemora el centenari de la mobilització obrera que va aconseguir la jornada laboral de 8 hores, i mostra el paper que va tenir Catalunya en la consecució d’aquesta fita. Mitjançant filmacions, fotografies i dibuixos, els visitants podran conèixer l’època en què aquests fets van tenir lloc.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de la Seu, Carlos Guàrdia, manifesta que “comptar amb aquesta exposició és molt important, ja que la vaga de la Canadenca representa un gran triomf amb la conquesta de la jornada de 8 hores; es tracta d’un símbol dels drets laborals aconseguits per la classe obrera. Com es va dur a terme aquesta mobilització, de quina manera ho varen recollir els diferents mitjans i quin material gràfic hi ha associat a aquest episodi de la història, són alguns dels aspectes que recull l’exposició. Des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament animem a visitar-la i en la mesura que es pugui, en el marc d’una visita guiada”.

‘La vaga de la Canadenca 1919/2019’ és una exposició temporal, que es podrà visitar gratuïtament de dilluns a divendres de 17 a 21 hores a la Sala La Cuina fins al dia 15 de setembre. També s’oferirà un seguit de visites guiades gratuïtes, amb aforament limitat de 10 persones i inscripció prèvia. Aquestes tindran lloc divendres 27 d’agost a les 18 h; dijous 2 de setembre a les 18 h; dissabte 4 de setembre a les 11 h; dimecres 8 de setembre a les 20 h i dimarts 14 de setembre a les 20 h. Totes elles aniran a càrrec de Pilar Aláez.

Per a assistir a les visites guiades cal inscriure’s a agenda.laseu.cat/espaiermengol.

La vaga de la Canadenca

La vaga de la Canadenca és considerada una de les vagues més importants de la història de Catalunya. Va aconseguir la jornada laboral de 8 hores, així com la millora de les condicions laborals dels obrers de l’empresa Riegos y Fuerza del Ebro, filial de la Canadenca, i dels xofers, carreters, obrers del tèxtil i tipògrafs.

La seva realització va implicar la paralització del 70% de la indústria local de la ciutat de Barcelona, i va deixar sense llum gran part de Catalunya. Es va empresonar una gran quantitat de vaguistes, que van omplir la presó Model, vaixells del port de Barcelona i el castell de Montjuïc. Tot i això, gràcies al suport popular i la maduresa organitzativa de la classe treballadora, va ser possible aconseguir aquesta fita palpable el dia d’avui.