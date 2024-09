Fa 57 anys naixia Harry Connick Jr

Un 11 de setembre de 1967, ara fa tot just 57 anys, naixia Harry Connick Jr, a Nova Orleans, a Louisiana (Estats Units). És un cantant i també pianista de jazz i de música pop. Va començar a gravar sent un nen, realitzant versions instrumentals a piano d’estàndards nord-americans. La seva carrera com a vocalista, a l’estela dels crooners del swing, va començar el 1988.

Els seus discos més destacats són “When Harry met Sally” (1989, banda sonora de la pel·lícula del mateix títol), “Too see you” (1997) i “Oh, my nola” (2007).





Font: EfeEme.com