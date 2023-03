Els gossos es posen gelosos?

Una dona amb dos gossos (iStock)

Si tens un gos, segurament molts cops t’has preguntat si alguns dels seus comportaments són com els dels humans. Avui ens preguntem: els gossos realment es posen gelosos? Els gossos no són gelosos, el principal problema és que moltes persones deixen que el gos tingui una certa dependència i poder, i s’ensenyoreixi de la persona.

Llavors, si el gos s’ensenyoreix, quan després ve un altre gos, sigui a casa o al carrer, el gos ja està a la defensiva, i quan l’altre gos s’acosta, l’aparta per a fer respectar el seu espai, sigui de manera agressiva o no.

Que fem en aquests casos? En aquests casos el que cal fer és atendre a l’altre gos (el qual ha estat rebutjat pel nostre gos) i apartar al que estava amb nosaltres i bloquejar-lo. Així deixarem entrar al nostre espai personal als dos. És important que mai s’utilitzi el càstig físic amb cap mascota i que no perdem la calma.

Conclusió: D’aquí traiem que els gossos no són gelosos, la qual cosa passa pel fet que l’humà permet que aquest s’hagi ensenyorit. Quan un gos vol el que un altre està obtenint, aquest gos dirà “no, no vindràs fins que jo vulgui que vinguis”, i així és com comencen les baralles.

Sempre és millor educar al nostre gos des de cadell, així evitarem problemes d’adult, i en el cas que el nostre gos ja tingui mals hàbits, cal acudir a un professional. Sempre és una bona solució, abans que el problema vagi a més.





Per wikifaunia.com