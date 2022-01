Els funiculars i el cremallera de Montserrat

Un dels punts més emblemàtics de Catalunya és, sense cap mena de dubte, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, que acull a força visitants atrets pel seu gran atractiu natural. I és que la xarxa ferroviària permet sortir de Barcelona ciutat fins a arribar a Montserrat amb connexions que faciliten el viatge. Un cop a Monistrol, el cremallera salva 550 metres de desnivell que amb el transcurs de tan sols cinc quilòmetres ens deixen pràcticament al peu del santuari. El trajecte apropa als ocupants al cor de la muntanya i permet gaudir del viatge i de les vistes tan especials que proporciona. Després de gairebé 50 anys d’inactivitat, el cremallera es va recuperar l’any 2003 i ara circula diàriament.

El funicular de Sant Joan s’enfila fins a les entranyes del Parc Natural de Montserrat per arribar a l’ermita de Sant Joan. Un cop us alceu podreu observar el Monestir a vista d’ocell des de 1.000 metres d’altitud, així com gaudir d’una perspectiva espectacular de l’Anoia. A l’estació superior també disposeu d’un mirador excepcional, així com el Centre d’Interpretació del Geoparc de la Catalunya Central i del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. El funicular va ser inaugurat el 1918 i recorre un traçat de 503 metres per superar un pendent del 65%. Per la seva banda, el Funicular de la Santa Cova fa un trajecte de 262 metres i, després de superar els 118 metres de desnivell, ens atansa al punt on, segons la llegenda, va ser trobada la imatge de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. S’explica que la cova es va il·luminar i que uns pastors que eren a la zona van entrar i la van trobar.

A l’entorn de Montserrat podeu gaudir d’una quantitat gairebé incomptable d’itineraris de muntanya, rutes de senderisme i vies d’escalada. També podeu visitar el Museu de Montserrat, amb més de 1.300 obres i col·leccions de pintura modernista. Especialment als pelegrins els agrada l’Espai Audiovisual de Montserrat, on ens podem endinsar d’una manera molt vivencial a la muntanya, el monestir i al santuari i, és clar, no hi pot faltar l’exposició de material mòbil, on s’explica la història de l’antic cremallera.

Per www.surtdecasa.cat