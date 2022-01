La millor aposta que podràs fer sempre és apostar per tu. Aposta per tu, no per ser el millor sinó per donar el millor de tu. Accepta que la vida és un imprevist, que no la podem dominar. Prepara’t per a allò que vols aconseguir i prepara’t també per a superar tot el que et vindrà.

La societat només ens mostra els grans èxits i no el que un ha passat per a aconseguir-los o com de breus que poden ser. Èxit, no fa tant de temps, era poder mantenir a la teva família i a tu mateix. Èxit és sentir que quan fas alguna cosa, dones el màxim de tu. Sense importar el resultat. Clar que volem veure uns resultats positius. Però l’esforç és l’èxit.

Corre per aquí una història per la qual val la pena reflexionar: “Escolti i com s’ha fet vostè tan famós? Senzill, prenent bones decisions. I com es prenen bones decisions? Amb experiència. I com s’obté experiència? Prenent males decisions.”

Per això dic que fer alguna cosa donant el millor de tu és el que val. No ets el mateix després d’haver fet una cosa per primera vegada que quan ho has fet 100. Moltes vegades ens menyspreem a nosaltres mateixos. Això succeeix quan deixem d’apostar per nosaltres.

Sembla que equivocar-se no estigui permès i és tot el contrari.

Només equivocant-nos podrem aprendre més.

