Títol: The Witcher

Durada: 60 min.

Gènere: Aventura, fantasia

Creació: Lauren Schmidt Hissrich

Intèrprets: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra

Temporades: 3 Capítols: 16

Sinopsi:

The Witcher és l’adaptació televisiva de la saga literària creada per Andrzej Sapkowski. La trama es desenvolupa en un món fosc i adult on habiten criatures fantàstiques pròpies de la mitologia europea de l’est.

El bruixot Geralt de Rivia és el protagonista i destaca per ser un antiheroi diferent, un caçador de bèsties professional però solitari. Geralt té problemes per sentir que encaixa al món doncs els qui l’envolten són malvats, fins i tot més que les bèsties que caça. La seva vida canvia quan descobreix una poderosa fetitxera i una jove princesa que guarden un perillós secret que no volen que sigui desvetllat.

La fetitxera que va viure a Vengerberg, Yennefer, va tenir una dura experiència vital des de petita però que l’ha fet ser més forta. Aviat sorgeix el veritable amor entre Geralt i ella superant les adversitats que se’ls mostren.