Els esquiadors de la FAM assoleixen els objectius a la 2a Copa del Món de Courchevel

Punt i final a la segona prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya que s’ha disputat, aquests dijous i divendres a Courchevel (França). Els representants de la Federació Andorra de Muntanyisme (FAM) han aconseguit els objectius marcats. Dijous va ser el torn dels sprints, modalitat que ha crescut molt, gràcies a l’entrada en el programa olímpic. Malgrat la classificació per a Milano Cortina ja s’ha tancat, un gran gruix d’esquiadors i esquiadores han utilitzat la prova francesa com a test de forma.
Els representants de la FAM: Lea Ancion, Marc Casanovas i Max Palmitjavila debutaven a la competició. No, Oriol Olm que ja ho havia fet a Solitude (EEUU). En aquesta primera jornada, tant Lea Ancion com Max Palmitjavila van classificar-se per als quarts de final. Ancion amb un temps de 3:37:94, aconseguia la 14a posició i Palmitjavila amb un temps de 2:52:12 es classificava 23è. A la següent ronda, la representant femenina aturava el crono en un 3:43:3 acabant en quarta posició la seva ronda, cosa que no li permetia passar a semifinals. Pel que fa a la categoria masculina, Palmitjavila que competia en la cinquena i darrera, aturava el crono en un 3:02:6, sense poder passar a semifinals.
Sprints:
Masculí
1.- Oriol Cardona (ESP). 2:41:6
2.- Thibault Anselmet (FRA). 2:45:3
3.- Nikita Filippov (AIN). 2:46:2
29è.- Max Palmitjavila (AND). 2:52:12
35è.- Oriol Olm (AND). 2:56:34
57è.- Marc Casanovas (AND). 3:08:49.
Femení
1.- Emily Harrop (FRA). 03:07.0
2.- Margot Ravinel (FRA). 3:14:7
3.- Giulia Miurada (ITA). 3.13.5
20a.- Lea Ancion (AND). 3:37.98
Divendres al vespre va ser el torn de la Vertical amb un desnivell de +520m. Un total de 95 esportistes de la categoria masculina i 59 de la femenina representant 24 països van prendre la sortida on també van ser-hi els representants andorrans.
Vertical:
Masculí
1.-Rémi Bonnet. (SUI). 20:02:5
2.- Aurélien Gay (SUI). 21:08:9
3.- Oriol Cardona (ESP). 21:12:9
52.- Oriol Olm (AND). 24:07:0
55.- Marc Casanovas (AND). 24:19:7
57.- Max Palmitjavila (AND). 24:27:2.
Femení
1.- Axelle Gachet (FRA). 23:40.5
2.- Emily Harrop (FRA). 24:21.7
3.-Sarah Dreier. (AUT). 25:08:01
47a.- Lea Ancion (AND). 30:18.5