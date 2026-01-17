Silvio Moreira, 7è d’Espanya a la primera jornada de lliga a Valdepeñas

Bon inici d’any per a Silvio Moreira en la modalitat de Kata. El karateka andorrà s’ha estrenat a la Lliga Nacional de Karate de la Reial Federació Espanyola de Karate amb un setè lloc. L’esportista del Principat ha començat amb solvència en una prova que s’ha disputat aquest dissabte a Valdepeñas. Moreira ha superat amb contundència les tres primeres rondes.
En el primer combat, l’andorrà s’ha imposat per 1-4; als setzens de final la victòria encara ha estat més clara (5-0), així com als vuitens de final on ha repetit triomf per 5-0. Als quarts de final, Moreira no ha pogut continuar avançant pel quadre principal i entrar en la lluita pels metalls després de caure a mans de Raul Martín. La derrota ha deixat Moreira a la repesca inferior en la lluita per sisè i setè lloc, en un combat en el qual s’ha acabat imposant Salvador Balbuena i que ha deixat al membre de Karate Xavi Andorra en setena posició.