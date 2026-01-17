Roger Puig, 12è al supergegant de la Copa del Món de Saalbach, en un traçat molt tècnic

Roger Puig competint a Saalbach (Ignasi Puig)
L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha finalitzat aquest dissabte en dotzena posició al supergegant (SG) de la Copa del Món disputat a Saalbach, en una cursa marcada per un traçat especialment tècnic, més similar a un gegant que no pas a un supergegant, una configuració que no ha afavorit les característiques de Puig.

Tot i aquestes condicions, el corredor andorrà ha completat una bona baixada, mostrant solidesa i ritme, però cometent alguns errors puntuals que li han fet perdre temps en diferents sectors de la pista i l’han allunyat de les posicions capdavanteres.

Amb aquest resultat, Roger Puig, suma 22 punts més per a la classificació de la Copa del Món, acumulant 110 punts en supergegant quedant en la 9a posició de la general de supergegant a falta de les últimes curses que se celebraran a Tignes a finals de gener. A la classificació Overall continua en 8a posició amb 338 punts.

Aquesta prova tanca el bloc de curses de velocitat a Saalbach. El circuit de Copa del Món continuarà ara amb les disciplines tècniques, amb pròximes cites a Feldberg (Alemanya) i Méribel (França), on Puig buscarà seguir progressant i sumant punts.

