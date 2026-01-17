Roger Puig, 12è al supergegant de la Copa del Món de Saalbach, en un traçat molt tècnic

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha finalitzat aquest dissabte en dotzena posició al supergegant (SG) de la Copa del Món disputat a Saalbach, en una cursa marcada per un traçat especialment tècnic, més similar a un gegant que no pas a un supergegant, una configuració que no ha afavorit les característiques de Puig.
Tot i aquestes condicions, el corredor andorrà ha completat una bona baixada, mostrant solidesa i ritme, però cometent alguns errors puntuals que li han fet perdre temps en diferents sectors de la pista i l’han allunyat de les posicions capdavanteres.
Amb aquest resultat, Roger Puig, suma 22 punts més per a la classificació de la Copa del Món, acumulant 110 punts en supergegant quedant en la 9a posició de la general de supergegant a falta de les últimes curses que se celebraran a Tignes a finals de gener. A la classificació Overall continua en 8a posició amb 338 punts.
Aquesta prova tanca el bloc de curses de velocitat a Saalbach. El circuit de Copa del Món continuarà ara amb les disciplines tècniques, amb pròximes cites a Feldberg (Alemanya) i Méribel (França), on Puig buscarà seguir progressant i sumant punts.