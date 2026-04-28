Els dos Coprínceps reben la distinció de la Creu dels Set Braços

El Santuari de Meritxell ha acollit aquest dimarts el darrer acte oficial de la visita del Copríncep francès, Emmanuel Macron, en una cerimònia marcada pel simbolisme institucional i la presència destacada de les autoritats del país. L’acte, com la resta de l’agenda protocol·lària ha estat recollit per les càmeres de RTVA.
L’acte ha tornat a evidenciar el protagonisme compartit dels dos Coprínceps, que han estat distingits amb la Creu dels Set Braços, la màxima condecoració del Principat. Tant Emmanuel Macron com el Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, han rebut la distinció en un ambient solemne, però també amb moments de proximitat i distensió.
El cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general, Carles Ensenyat, han estat els encarregats de lliurar la distinció en una cerimònia que ha reunit representants institucionals i membres de la societat civil.
Lluny de limitar-se a l’agraïment protocol·lari, Serrano ha insistit en una idea que ha travessat tota la seva intervenció: el paper dels Coprínceps només té sentit en relació amb la ciutadania. “Som Coprínceps perquè hi ha poble”, ha afirmat, en un missatge que posa el focus en la legitimitat popular dins d’una institució històrica sovint percebuda com a simbòlica.
Segons explica RTVA, l’acte també ha tingut un element poc habitual. La coincidència amb el Copríncep francès, Emmanuel Macron, ha estat presentada com un moment rellevant, no tant per la formalitat sinó per la voluntat compartida de reivindicar el servei públic. Serrano ha subratllat que no és freqüent veure els dos caps d’Estat coincidint al país amb aquest missatge explícit. Macron, per la seva banda, ha refermat el compromís amb Andorra, destacant la voluntat de continuar exercint el seu paper amb lleialtat i dedicació.
La cerimònia al santuari de Meritxell posa punt final a una visita institucional que reforça els vincles entre les institucions andorranes i els seus Coprínceps, en un context de continuïtat i adaptació a la realitat actual del país.